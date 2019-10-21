В центре Баку ограничат движение транспорта

В связи с проведением 25-26 октября в Баку XVIII саммита глав государств и правительств стран - членов Движения неприсоединения движение автомобилей на ряде улиц и проспектов периодически будет ограничиваться и перенаправляться. Об этом сказал начальник отдела Управления Государственной дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

По словам Асадова, 23 и 24 октября запланирована транспортировка из аэропорта в отели гостей и участников мероприятия. Потому по дороге к Центру Гейдара Алиева, Бакинскому конгресс-центру, отелю Hyatt Regency и другим гостиницам и учреждениям будут приняты меры безопасности: «24 октября с 08:30 и до завершения мероприятий временами будет ограничено движение автомобилей на площади Азнефть, улице Ниязи, проспекте Нефтяников, улицах Р. Рзы, А.Бакиханова, Ю.Сафарова, К.Рагимова, Уз.Гаджибекова, З. Алиевой, проспектах Строителей и Н.Нариманова, 10-й заводском круге, просп. Г. Алиева. ул. М. Гусейна и Т. Эльчина и на примыкающих и пересекающихся с ними других улицах.

В частности, полностью будет ограничено движение на проспекте Хатаи и на участке улицы Тебриза от пересечения с улицей Гасаноглу и до пересечения с улицей Гадирбекова. Просьба в указанные дни пользоваться общественным транспортом и во избежание пробок и заторов меньше пользоваться личным автотранспортом».