Массовая драка между курдами и турками в Германии

Между выходцами из Турции и курдами в немецком городе Херне (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) произошли столкновения. По меньшей мере 60 человек стали участниками конфликта.

Как сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung со ссылкой на полицию соседнего Бохума, драка произошла неподалеку от здания турецкого культурного объединения города. Участники конфликта были вооружены дубинками и рейками, в руках некоторых из них были ножи. Пострадал один человек, он получил легкие травмы и был доставлен в больницу.

Драку остановили прибывшие на место сотрудники полиции.

Напомним, в ночь 15 октября между турками и курдами в этом же городе произошли столкновения. Ранения получили пять человек, среди них один сотрудник полиции, писала Дойче велле.