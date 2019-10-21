Владимир Путин: Ситуация в Сирии сложная обновлено 15:30
Президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию в Сирии как сложную. Об этом российский лидер заявил, комментируя встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Сочи.
По его словам, на фоне ситуации в Сирии его встреча с турецким президентом обретает особую важность: "Ситуация в регионе очень острая, мы все это понимаем. Думаю, наша встреча сегодня, наши консультации очень востребованы".
Путин выразил надежду, что уровень российско-турецких отношений сыграет определенную роль в решении проблем, которые есть в регионе в настоящее время. Он также выразил надежду, что им удастся найти ответы на все вопросы, которые в интересах России, Турции и всех стран региона.
* * * 14:38
В Сочи начались переговоры российского и турецкого лидеров - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в узком составе, пишет РИА Новости.
Встреча президентов проходит в резиденции «Бочаров ручей».
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию с однодневным рабочим визитом по приглашению президента Владимира Путина. Самолет TC-TUR с главой турецкого государства на борту приземлился в Сочи в 12:45 по местному времени.
Как сообщает Anadolu, в состав турецкой делегации входят глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, глава управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, заместитель председателя Партии справедливости и развития Махир Унал и пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
Наряду с двусторонними отношениями между Анкарой и Москвой лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки, главным образом ситуацию в Сирии.