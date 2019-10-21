Президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию в Сирии как сложную. Об этом российский лидер заявил, комментируя встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Сочи.

По его словам, на фоне ситуации в Сирии его встреча с турецким президентом обретает особую важность: "Ситуация в регионе очень острая, мы все это понимаем. Думаю, наша встреча сегодня, наши консультации очень востребованы".

Путин выразил надежду, что уровень российско-турецких отношений сыграет определенную роль в решении проблем, которые есть в регионе в настоящее время. Он также выразил надежду, что им удастся найти ответы на все вопросы, которые в интересах России, Турции и всех стран региона.

* * * 14:38

В Сочи начались переговоры российского и турецкого лидеров - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в узком составе, пишет РИА Новости.

Встреча президентов проходит в резиденции «Бочаров ручей».