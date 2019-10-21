В Азербайджане учреждена дочерняя компания Lenovo Global Technology

Компания Lenovo Global Technology владеет шестью собственными заводами, на которых производит продукты для дата-центров, а также семью центрами НИОКР и 46 лабораториями по разработке и совершенствованию технологий для ЦОД, расположенными по всему миру. Подразделения компании есть на всех континентах, она поставляет свои решения и услуги клиентам в более 160 странах мира.

«Учреждение юридического лица стало возможным благодаря широкомасштабным проектам, реализованным в государственном секторе, а также в банковской сфере Азербайджана. Одним из таких проектов является «Цифровая система идентификации на основе технологии Blockchain» для ЦБ Азербайджана», - сказал Расим Бахши, менеджер по развитию бизнеса гиперконвергентной инфраструктуры Lenovo Global Technology в странах СНГ, торговый представитель в Азербайджане, Таджикистане и Туркменистане.

О Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) — компания с оборотом 45 миллиардов долларов, входящая в список крупнейших компаний мира Fortune Global 500, и мировой технологический лидер в области «Интеллектуальной трансформации», повышающий комфорт повседневной жизни людей путём разработки и внедрения подключённых устройств и интеллектуальных инфраструктур. Lenovo производит одно из самых обширных в мире ассортиментов подключённых продуктов, в число которых входят смартфоны под брендом Motorola, планшеты, ПК семейств ThinkPad, Yoga и Lenovo Legion, а также рабочие станции, решения для виртуальной и дополненной реальности и устройства для умного дома и офиса. Разработанные Lenovo продукты для дата-центров серий ThinkSystem и ThinkAgile обеспечивают вычислительную мощность для подключения продуктов и сервисов, которые изменяют подходы к ведению бизнеса и организации жизни людей. Lenovo вдохновляет пользователей на творческое самовыражение и на основе умных технологий строит новое будущее всеобщего процветания. Следите за новостями компании в LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, читайте о Lenovo в Storyhub или заходите на наш сайт http://www. lenovo.com/.