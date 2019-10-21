Twitter обновит политику для борьбы с фейками
Twitter разрабатывает обновленную политику компании для противодействия распространению недостоверных новостей. Об этом говорится в сообщении компании.
Организация намерена бороться с манипулированием обществом.
«Мы следим за тем, как меняется поведение пользователей в онлайн-пространстве. Компания работает над новой политикой с целью недопущения фабрикации новостей и манипулирования общественным мнением», - говорится в сообщении.
Компания объяснила, что речь идет о СМИ, которые публикуют материалы, вызывающие серьезную обеспокоенность или искажающие действительность.