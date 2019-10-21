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Находящийся с визитом в Китае министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 22 октября встретился с членом Государственного Совета, министром национальной обороны КНР, генерал-полковником Вэй Фэнхэ, сообщает пресс-служба минобороны.

Министр Фэнхэ отметил, что отношения между Китаем и Азербайджаном имеют давнюю историю, а на современном этапе развиваются в соответствии с интересами двух народов. Он подчеркнул, что инициатива «Один пояс, один путь», выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпинем, создала новые возможности сотрудничества между двумя странами в различных сферах. Фэнхэ подчеркнул, что Азербайджан проявляет активность в реализации этой инициативы. Он с удовлетворением напомнил об участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева во 2-м форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь», состоявшемся в апреле в Пекине. Официальный представитель Китая, говоря о сотрудничестве двух стран в военной сфере, отметил позитивный вклад взаимных визитов военнослужащих в это дело.

Фэнхэ ещё раз подтвердил подержку его страной территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Выразив благодарность за приглашение в Китай, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Гасанов отметил, что дружественные отношения, исторически сложившиеся между двумя народами, играют роль крепкого основания в развитии связей между нашими странами.