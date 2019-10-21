Заместитель Ким Чен Ына едет в Баку
Делегация КНДР отбыла из Пхеньяна в Баку для участия на XVIII саммите Движения неприсоединения. Как передает Report, делегацию возглавляет заместитель председателя Государственного совета КНДР, председатель Президиума Верховного народного собрания Чхве Рён Хэ.
Отметим, что главой Госсовета КНДР является Ким Чен Ын. XVIII саммит Движения неприсоединения пройдет в Баку 25-26 октября.
В ходе саммита Движения неприсоединения председательство в организации на три года перейдет к Азербайджану.