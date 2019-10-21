Теракт в Осло: есть раненые

Вооруженный человек угнал машину скорой помощи в Осло и совершил наезд на людей, несколько человек пострадали. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на полицию.

"Мы установили контроль над машиной скорой помощи, которую угнал вооруженный человек. Мы открыли огонь, чтобы остановить преступника", - написали правоохранители в Twitter.

В операции был задействован вертолет. Очевидцы сообщают, что злоумышленник отстреливался от стражей порядка.

Точное число пострадавших в результате инцидента неизвестно. По данным телеканала NRK, управляемый злоумышленником автомобиль сбил детскую коляску, ребенок госпитализирован.