В Грузии опровергли готовящуюся встречу Гахарии с Путиным

Власти Грузии не ведут подготовку визита премьер-министра Георгия Гахарии в Москву и его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявила журналистам вице-премьер Грузии, министр инфраструктуры и регионального развития Майя Цкитишвили, передает ТАСС.

"На данном этапе мы никакую встречу не готовим. Встреча Путина и Гахарии не рассматривается. Напомню, мы - две страны, которые, несмотря на сложные отношения, являются соседями, и естественное взаимодействие, естественные отношения существуют исходя и из этого", - сказала Цкитишвили, добавив, что у диалога нет альтернативы.

Ранее грузинская телекомпания "Рустави 2" распространила информацию о том, что в ноябре готовится визит премьер-министра Грузии Георгия Гахарии в Москву.