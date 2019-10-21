Лукашенко о напряженности у границ Беларуси

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется. Об этом сообщает RT.

По его словам, это происходит из-за усиливающейся во всем мире напряженной атмосферы.

По мнению Лукашенко, также нарастает нестабильность, поэтому необходимо делать все, чтобы не давать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на белорусской земле.

В связи с этим глава страны подчеркнул важность роли сотрудников Службы безопасности в обеспечении мира не только внутри страны, но и в защите государства от внешней агрессии.