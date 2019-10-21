Сотрудники Оперативно-следственного управления Главного южного регионального таможенного управления ГТК на основании поступившей оперативной информации проверили ручную кадь гражданина Азербайджана, прибывшего из Ирана.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета, в ходе проверки ручной клади рентгеновским аппаратом сотрудники таможни заметили на мониторе подозрительные полосы. Было принято решение повторно осмотреть ручную кладь, в которой были запчасти для автомобиля.

В ходе повторного досмотра внутри запчастей были обнаружены два пакета с терьяком общим весом 2 кг 935 гр.

По факту ведется расследование.