Недовольные крестьяне восстали в Германии

Во многих городах Германии сегодня проходят протесты крестьян, недовольных планами правительства в области сельского хозяйства.

Как сообщает Дойче велле, власти представили пакет мер, нацеленных на сохранение природы и защиту животных, в частности насекомых. Протестующие же опасаются, что подобный шаг осложнит деятельность фермеров.

Крупнейшая акция проходит в Бонне. В ней участвуют от 8 до 10 тысяч крестьян и около 800 тракторов. Это вызвало существенные затруднения на улицах города, а также на подъездах к нему, поскольку фермеры съехались на тракторах двумя колоннами протяженностью в 6 и 10 километров.

В Берлине протестующие на тракторах заблокировали центр столицы. Акции также проходят в Мюнхене, Вюрцбурге, Байройте, Эрфурте, Рендсбурге, Ганновере, Ольденбурге, Штутгарте, Фрейбурге, Лейпциге, Гёрлице.