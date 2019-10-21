В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты, сообщает портал WABetaInfo.

Нововведение появилось в бета-версиях 2.19.110.20 для iOS и 2.19.298 для Android. Теперь пользователь сможет выбрать, кто будет приглашать его в обсуждения: все или только люди из списка его контактов. Кроме того, некоторых лиц можно внести в черный список.

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо найти в настройках раздел "Учетная запись" — "Безопасность", где появится меню "Группы".