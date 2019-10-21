Вице-премьер Ягуб Эюбов комментирует свою вероятную отставку: «Не спрашивайте об этом»

Вице-премьер Ягуб Эюбов отказался комментировать вопрос отставки государственных чиновников, которым исполнилось более 70 лет. Самому Ягубу Эюбову 74 года.

Напомним, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от должности двух вице-премьеров - Али Гасанова и Гаджибалы Абуталыбова.

Приняв Гаджибалу Абуталыбова, президент Ильхам Алиев высоко оценил то, что вице-премьер написал обращение с заявлением об отставке, выразив надежду на то, что и другие чиновники, которым исполнилось 70 лет, последуют этому примеру.

«Не спрашивайте меня об этом. У меня нет каких-либо комментариев относительно уволенных лиц», – ответил Ягуб Эюбов журналистам на просьбу прокомментировать свою возможную отставку.