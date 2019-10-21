В Украине экс-замминистра арестован по подозрению в госизмене

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала в аэропорту «Борисполь» бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Юрия Бровченко. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

СБУ подозревает экс-замминистра в государственной измене в связи с нанесением им «масштабного ущерба обороноспособности» Украины. Следователи установили, что Бровченко, а также сотрудники государственного предприятия «Украинский центр "Безопасность"» и компании «Артем» заключили заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов с иностранной компанией. Сообщается, что общая сумма сделки составила 16,5 миллиона долларов США.

В ведомстве заявляют, что более 8,2 миллиона долларов аванса были переведены на счета фиктивных оффшорных компаний и присвоены участниками схемы. Иностранная фирма при этом не поставляла товар. «Действия злоумышленников поставили под угрозу обеспечение Вооруженных сил Украины боеприпасами во время противодействия российской агрессии», — говорится в сообщении.

22 октября сотрудники СБУ задержали также руководителя госпредприятия и представителя иностранной компании. Чиновнику уже избрали меру пресечения — содержание под стражей сроком два месяца с правом внесения залога. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения иностранцу, сообщают в ведомстве.