Всемирный банк вновь поднимает вопрос Транскаспийского газопровода

Всемирный банк готов обсуждать с Туркменией поставки природного газа в Европу, заявил во вторник в Ашхабаде главный эксперт по нефти и газу Всемирного банка Александр Хуурдеман.

Выступая на международной конференции "Нефть и газ Туркменистана - 2019", он отметил, что Туркмения занимает по объемам запасов природного газа четвертое место в мире и основную часть добываемого топлива поставляет в Китай.

По словам Хуурдемана, недавно возобновились поставки туркменского природного газа в Россию, но они остаются на исторически низких уровнях.

Эксперт также подчеркнул, что поставки туркменского газа в Европу обсуждались много раз, однако никогда не осуществлялись. При этом Хуудерман отметил, что с подписанием Конвенции по правовому статусу Каспия и завершением работ по созданию в 2020 году Южного газового коридора поставки туркменского газа в ЕС становятся близкими к реальности.

"Мы готовы к обсуждению с туркменской стороной вопроса поставок природного газа в Европу", - сказал эксперт Всемирного банка.