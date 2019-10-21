Поставки Турции российских истребителей: пока рано говорить

На переговорах президентов РФ и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не обсуждался вопрос поставок Анкаре истребителей Су-35 и Су-57. Об этом сказал ТАСС глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

По его словам, пока рано говорить о начале контрактных переговоров по поставкам истребителей в Турцию. «Идут консультации», — пояснил Шугаев.

По информации РИА Новости, не обсуждались и вопросы новых контрактов на поставку Турции С-400.

Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи продолжаются уже более двух часов. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предположил, что переговоры будут долгими и трудными, в том числе из-за обсуждения ситуации в Сирии и турецкой военной операции на сирийской территории.