В Азербайджане создаются историко-культурные заповедники распоряжение президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании историко-культурных заповедников. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, с целью обеспечения организованной охраны памятников азербайджанского культурного наследия, исторических и культурных памятников, относящихся к периоду исторического «Шелкового пути», территории исторических заповедников «Чираггала» и «Город Шабран» объявляются Государственным историко-культурным заповедником «Чираггала-Шабран».
Историческая территория Шамкирского района объявляется Государственным историко-культурным заповедником «Древний город Шамкир». Историческая территория Агсуинского района объявляется Государственным историко-культурным заповедником «Средневековый город Агсу».
Министерству культуры поручено:
- обеспечить деятельность комплекса «Мавзолей Низами Гянджеви» в составе Гянджинского государственного историко-культурного заповедника;
- обеспечить управление государственных историко-культурных заповедников «Чираггала-Шабран», «Древний город Шамкир» и «Средневековый город Агсу».
Кабмину поручено:
- совместно с Министерством культуры, Госкомитетом по вопросам имущества, Национальной академией наук, исполнительной властью Шабранского и Сиязанского районов определить и утвердить границы и зоны охраны Государственного историко-культурного заповедника «Древний город Шамкир»;
- совместно с Министерством культуры, Госкомитетом по вопросам имущества, Национальной академией наук и Исполнительной властью Агсуинского района определить и утвердить границы и зоны охраны Государственного историко-культурного заповедника «Средневековый город Агсу»;
- в трехмесячный срок установить специальный режим территорий государственных историко-культурных заповедников «Чираггала-Шабран», «Древний город Шамкир» и «Средневековый город Агсу» и проинформировать президента Азербайджана;
- осуществить необходимые меры по управлению, охране, пропаганде и материально-техническому обеспечению деятельности государственных историко-культурных заповедников «Чираггала-Шабран», «Древний город Шамкир» и «Средневековый город Агсу»;
- решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.