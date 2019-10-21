Расстрелявший армянский парламент террорист просит об освобождении

Главарь вооруженной группы, осуществившей теракт в парламенте Армении в октябре 1999 года, - Наири Унанян написал заявление об условно-досрочном освобождении. Об этом Sputnik Армения сообщила начальник отдела по связям с общественностью Уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции Армении Нона Навикян.

По ее словам, Унанян, приговоренный к пожизненному заключению, около двух недель назад подал соответствующее заявление, которое будет находиться на рассмотрении в течение 87 дней.

Она проинформировала, что после 20 лет лишения свободы Унанян имеет право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Навикян отметила, что не может сказать, сколько времени займет весь процесс, потому что сроки для каждого осужденного разные.

Приговоренный к пожизненному заключению Унанян отбывает срок в УИУ "Ереван-Кентрон".

27 октября группа террористов ворвалась в зал заседаний Национального собрания Армении и расстреляла находившихся там руководителей и членов парламента и правительства. Жертвами террористов стали председатель парламента Карен Демирчян, премьер-министр Вазген Саркисян, заместители председателя Национального собрания Юрий Бахшян и Рубен Мироян, депутаты Микаел Котанян, Арменак Арменакян, Генрих Абрамян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян. К пожизненному сроку были приговорены шестеро, в том числе лидер группы Наири Унанян. Еще один был приговорен к 14 годам лишения свободы.