Протесты в Ираке унесли жизни почти 160 человек

Специальная комиссия в Ираке, созданная для расследования гибели людей на демонстрациях, в своем докладе назвала точное число жертв и раненых в результате октябрьских протестов.

С октября в Багдаде и нескольких южных провинциях погибли не менее 149 мирных жителей и восемь сотрудников служб безопасности, которые участвовали в подавлении беспорядков.

Отмечается, что наибольшее число жертв — в столице, здесь погибли 107 человек. Многие скончались от огнестрельных ранений, хотя официальные органы не отдавали приказов стрелять по демонстрантам.

Пострадавшими числятся 3458 человек, что почти в два раза меньше цифр, объявленных ранее Минздравом страны.