Масляков раскритиковал Зеленского

Президент Клуба веселых и находчивых Александр Масляков прокомментировал назначение экс-кавээнщика Сергея Сивохо советником секретаря Совбеза Украины по Донбассу.

По словам Маслякова, он считает Сивохо хорошим артистом, но этого недостаточно для политической карьеры. «Я не советчик президенту Украины. Но я бы все-таки набирал не кавээновскую команду, а команду политиков», — цитирует Маслякова сайт kp.ru.

Президент клуба уверен, что благодаря игре многие действительно научились выходить на сцену и не бояться телекамер, однако сам он надеется, что России наплыв юмористов в политике не грозит.