Трамп рассказал об упущенных миллиардах

Президент США Дональд Трамп объявил, что за время, что он возглавляет страну, мог бы заработать от двух до пяти миллиардов долларов, продолжая руководить своим бизнесом. Reuters указывает, что никаких доказательств своим словам американский лидер не привел.

Информацию о своих финансах Трамп не предоставляет: в отличие от других президентов США, он отказался публиковать свою финансовую декларацию. По данным Forbes, его состояние оценивается примерно в 3,1 миллиарда долларов и в последние годы практически не меняется.

В мае 2018-го стало известно, что Трамп взял ипотеку. Объем ипотечного кредита для покупки дома с восемью спальнями во Флориде составил 11,2 миллиона долларов при общей стоимости объекта в 18,5 миллиона долларов. Срок ипотеки — 30 лет при ставке в 4,5 процента.

Трамп стал президентом США в 2016 году. Он намерен баллотироваться на второй срок, очередные выборы президента пройдут в ноябре 2020-го.