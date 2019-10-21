Колумбийского политика поймали с кокаином в протезе

Сотрудники полиции арестовали в аэропорту Боготы кандидата в члены совета муниципалитета Ла-Унион колумбийского департамента Валье-дель-Каука Виктора Уго Агудело при попытке провезти семь килограммов кокаина внутри протеза. Об этом сообщает Daily Mail.

7 октября мужчина хотел вылететь во Франкфурт. В международном аэропорту Эльдорадо в Боготе к нему подошли полицейские и спросили, нужна ли ему помощь, поскольку узнали, что он испытывает трудности при ходьбе. Мужчину посадили в инвалидную коляску. Наркотики заметили, когда Уго Агудело проходил зону досмотра.

Стоимость запрещенных веществ, которые были найдены у политика, составляет 175 тысяч долларов.

Виктор Уго Агудело сейчас состоит в партии «Радикальные перемены». Руководство объединения после инцидента намерено его исключить, а сенатор партии Хосе Луис Перес и вовсе назвал странным, что кандидат хотел поехать в Европу во время предвыборной кампании.