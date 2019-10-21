Борцы с коррупцией заподозрили Порошенко в халатности

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении экс-президента Украины и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Об этом со ссылкой на материалы ведомства сообщает издание «Украинские новости».

Если Порошенко признают виновным, ему может грозить как штраф, так и лишение свободы сроком до трех лет. Кроме того, его могут лишить права занимать определенные должности. В сообщении НАБУ отмечается, что уголовное производство было открыто по решению Высшего антикоррупционного суда 7 октября.