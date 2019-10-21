В Азербайджане созданы региональные управления Госслужбы по охране культурного наследия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о совершенствовании деятельности Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.

В указе говорится, что с целью усиления государственного контроля в сфере охраны недвижимых исторических и культурных памятников, обеспечения эффективности управления создаются пять региональных управлений Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.

Кабинету министров поручается определить территориальную принадлежность региональных управлений, которые будут созданы согласно первой части настоящего указа; за счет оптимизации единиц штата охранников памятников Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры обеспечить определение предела численности работников региональных управлений, которые будут созданы согласно первой части настоящего указа; в течение трех месяцев подготовить и представить президенту Азербайджана предложения, связанные с совершенствованием законодательства в сфере охраны исторических и культурных памятников и ужесточению ответственности за нарушение требований по охране культурных ресурсов; осуществить необходимые меры, связанные с деятельностью региональных управлений Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры, которые будут созданы согласно первой части настоящего указа; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры обеспечит усиление государственного контроля в сфере охраны исторических и культурных памятников, находящихся под государственной охраной, организацию на современном уровне охраны недвижимых исторических и культурных памятников, исторических и культурных заповедников, применение современных технологий и ведущего международного опыта в сфере охраны исторических и культурных памятников, широкомасштабное исследование исторических и культурных памятников.

Министерство культуры решит вопросы, вытекающие из настоящего указа.

В пункте 2.3 указа президента Азербайджана «О применении Закона Азербайджана «Об охране исторических и культурных памятников»» № 725 от 13 июня 1998 года (Сборник законодательства Азербайджана, 1998, № 6, статья 386; 2002, № 1, статья 14; 2006, № 9, статья 743, № 11, статья 943; 2007, № 11, статья 1115; 2008, № 1, статья 8, № 6, статья 498; 2010, № 8, статья 723; 2013, № 3, статья 241, № 5, статья 498; 2015, № 9, статья 1004; 2016, № 3, статья 463; 2018, № 11, статья 2245) слова «Кабинет министров» заменяются на слова «Министерство культуры».