Парламент Британии принял законопроект о Brexit
Британские депутаты поддержали новый законопроект о Brexit. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что законопроект был принят во втором чтении.
Британские депутаты поддержали новый законопроект о Brexit. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что законопроект был принят во втором чтении.
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