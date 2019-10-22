Эрдоган рассказал о работе по С-400 в Турции

Сотрудничество по поставкам С-400 между Россией и Турцией продолжается, поставки идут, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

"По С-400 продолжается работа, поставки идут, в настоящий период двустороннее сотрудничество на благо двух стран будет решительным образом продолжаться. В области оборонной промышленности мы делаем серьезные шаги, будем продолжать их осуществлять", - заявил Эрдоган в ходе пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным.

Поставки российских ЗРК С-400 в Турцию начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.