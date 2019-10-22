Курды отойдут от границы с Турцией
Военнослужащие России и Турции будут проводить совместное патрулирование на севере Сирии. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.
По его словам, курдские формирования в течение 150 часов (к 18:00 29 октября) должны будут покинуть 30-километровую зону от границы с Турцией, и после этого российско-турецкие патрули появятся на сирийских территориях глубиной до 10 километров к западу и востоку от места проведения операции «Источник мира».