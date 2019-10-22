В США одобрили вступление Северной Македонии в НАТО

Присоединение Северной Македонии почти единогласно одобрил Сенат Конгресса США, сообщает телеканал C-SPAN.

Сенаторы голосовали за принятие протокола к договору о НАТО от 1949 года, что стало возможным после смены названия бывшей Македонии по договору с Грецией.

Лишь двое голосовавших выступили против, а 91 сенатор поддержал вступление страны в альянс.

Как ожидается, процесс ратификации протокола о вступлении завершится к декабрьскому саммиту НАТО в Лондоне, одобрить это решение должны еще восемь стран-членов.