США исключили войну с Турцией

Министр обороны США Марк Эспер исключил возможность военного конфликта между США и Турцией из-за сирийских курдов. Он подчеркнул, что США не подписывались на ведение войны для защиты курдов от союзника по НАТО.

«Мы не собираемся воевать с союзником по НАТО», — сказал Эспер во время интервью каналу CNN.

Эспер также затронул тему содержащихся под стражей террористов в Сирии. По его словам, США располагают данными о том, что в заключении находились около 11 тысяч боевиков террористической группировки ИГ. Он отметил, что бежать сумели лишь порядка ста из них.

«Поэтому сейчас мы не наблюдаем этого массового побега из тюрем, которого все ожидали», —объяснил он.