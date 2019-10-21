Эрдоган обвинил США в невыполнении обещания по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США не полностью выполнили обещания по Сирии. Об этом сообщает телеканал NTV.
По словам турецкого лидера, Анкара предпримет необходимые меры. «Если мы пойдем на компромиссы, то откроем путь для террористической организации», — отметил Эрдоган.
17 октября Турция и США договорились о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней. Турецкие войска в течение этого времени не наступали, чтобы YPG могли отступить за границы 30-километровой нейтральной зоны. Обе стороны сообщили, что пришли к соглашению о борьбе с общим врагом — «Исламским государством».