США призвали КНДР возобновить диалог

Постпред США при Конференции по разоружению Роберт Вуд высказался за продолжение переговоров с КНДР, хотя Пхеньян заявил о провале попытки наладить диалог в Стокгольме.

Выступая в Первом комитете ГА ООН, Вуд подчеркнул важность денуклеаризации для будущего Северной Кореи, так как от разоружения зависит отмена санкций США.

Он напомнил, что об этом говорил и президент Дональд Трамп, обещавший КНДР большие перспективе при отказе от ядерного оружия.

«Так что мы призываем КНДР вернуться за стол переговоров», — сказал Вуд.