В Баку начался ремонт сотен зданий фото
В Баку стартовали масштабные ремонтные работы в многоквартирных зданиях, которые были инициированы президентом страны Ильхамом Алиевым. Ранее распоряжением главы государства Исполнительной власти (ИВ) Баку было выделено 10 миллионов манатов. Эти средства будут потрачены на ремонт и обновление кровельного покрытия 380 многоквартирных зданий в столице в этом году.
Исполнительная власть Баку уже составила списки этих зданий, уточнила объем проводимых работ и определилась с подрядчиками. В список попали здания, которые более всех нуждались в ремонте.
Во всех районах Баку уже начались ремонтные работы в многоквартирных зданиях. В частности, демонтируется старая кровля, заменяются вышедшие из строя ее части, прокладываются водосточные трубы, наносится новое покрытие. На крышах обновлены водоотводы, ремонтируются и очищаются дымоходы.
Исполнительная власть города уделяет особое внимание ходу работ и осуществляет строжайший контроль. В связи с этим специалисты хозяйственных служб ежедневно проверяют работу, качество используемых материалов и сразу устраняют допущенные технологические недостатки. Ускоренными темпами работы идут во всех районах Баку.
Примечательно, что, в отличие от предыдущих лет, принимать уже завершенную работу будут не только чиновники, но и жильцы зданий. Иными словами халтура не пройдет, завершенную работу принимает Комиссия, в которую входят и жильцы здания.
Кроме того, все подрядчики были предупреждены о том, что в случае неудовлетворительной и некачественной работы, им придется заново отремонтировать кровлю, но уже за собственный счет. А учитывая, что работу будут принимать жильцы зданий, то подрядчикам придется выложиться по полной.
Вместе с тем Исполнительные структуры будут контролировать работы до полного их завершения. Оплата подрядчикам будет выплачена после принятия каждой работы по отдельности.