В Баку стартовали масштабные ремонтные работы в многоквартирных зданиях, которые были инициированы президентом страны Ильхамом Алиевым. Ранее распоряжением главы государства Исполнительной власти (ИВ) Баку было выделено 10 миллионов манатов. Эти средства будут потрачены на ремонт и обновление кровельного покрытия 380 многоквартирных зданий в столице в этом году.

Исполнительная власть Баку уже составила списки этих зданий, уточнила объем проводимых работ и определилась с подрядчиками. В список попали здания, которые более всех нуждались в ремонте.

Во всех районах Баку уже начались ремонтные работы в многоквартирных зданиях. В частности, демонтируется старая кровля, заменяются вышедшие из строя ее части, прокладываются водосточные трубы, наносится новое покрытие. На крышах обновлены водоотводы, ремонтируются и очищаются дымоходы.

Исполнительная власть города уделяет особое внимание ходу работ и осуществляет строжайший контроль. В связи с этим специалисты хозяйственных служб ежедневно проверяют работу, качество используемых материалов и сразу устраняют допущенные технологические недостатки. Ускоренными темпами работы идут во всех районах Баку.