Удивительно порой, как отличаются реакции людей в схожих, казалось, обстоятельствах и, наоборот, схожи в отличных. Уже несколько дней продолжаются выступления протеста в Ливане и Чили. В обеих странах люди возмущены политикой правительства. Но в экономически благополучном латиноамериканском государстве громят метро, магазины, жгут машины и офисы, а в так и не пришедшей в себя после гражданской войны «средиземноморской Швейцарии» протестующие поют песни и танцуют на улицах. Впрочем, тут тоже начинают жечь шины и бить витрины.

Поводы для гражданских выступлений схожие: в столице Чили Сантьяго подняли плату за проезд в метро, а в Ливане установили налог за пользование интернет-мессенджерами.

Метро в Сантьяго очень современное и дорогое, но на фоне имевшегося тарифа рост выглядит незначительным: с 800 песо до 830 (в манатах – с 1,9 до 1,98). Но это чрезвычайно не понравилось в первую очередь студентам и школьникам, у которых, вообще-то, льготный проезд по 230 песо (0,55 маната). Группы протестующей молодежи стали прорываться в метро бесплатно, круша по дороге оборудование и срывая стоп-краны в движущихся поездах.

Ливанские власти в поисках способов наполнить пустой бюджет не придумали ничего лучше, чем установить ставку в шесть долларов в месяц за пользование интернет-мессенджерами вроде WhatsApp. Граждане удивились такому странному решению и вышли на протест.

В Чили дошло до поджога магазинов, офисов, автобусов и полицейских машин. Президент страны Себастьян Пиньера срочно отменил повышение тарифов, но это не помогло, и буквально через день в стране было введено чрезвычайное положение на 15 дней в Сантьяго и прилегающих городах. На улицах появились военные патрули.

В Ливане пока до чрезвычайщины не дошло, хотя стычки с полицией и применение слезоточивого газа и водометов уже состоялись, в правительстве надеются на то, что волну протестов удастся погасить после принятия плана реформ премьер-министра Саада Харири. Надеются, наверное, таки зря, потому что истинная причина народного возмущения это, конечно, не нелепый налог на WhatsApp, а усталость от одних и тех же лиц в коррумпированной и раздираемой кланово-конфессиональными интересами стране. В Ливане сумасшедший бюджетный дефицит в 86 миллиардов долларов. Чтобы получить международную помощь в 11 миллиардов, власти и пошли на введение дополнительного налога: наведение минимального порядка в государственных финансах – стандартное условие для получения кредита.