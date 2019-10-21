Азербайджан на 3-м Тбилисском форуме Шелкового пути

Выступая на панели «Транспортные сообщения – трансформация вдоль Шелкового пути и за его пределами», министр Рамин Гулузаде отметил, что древний Шелковый путь со дня основания, наряду с обеспечением эффективного транспорта, является одним из способов объединения цивилизаций и культур, сближения народов и наций. Он отметил, что в современном мире эффективная интеграция стран в мировое экономическое сообщество невозможна без надежных транспортных сообщений, которые могут удовлетворить их транспортные потребности.

В столице Грузии Тбилиси начал работу 3-й Тбилисский форум Шелкового пути: партнерство для глобального воздействия. На этом двухдневном международном мероприятии нашу страну представляет делегация под руководством министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде.

По его словам, вопрос рациональной организации международных перевозок в этом отношении очень актуален. «Выбор и реализация приоритетных проектов, создание эффективных транспортно-логистических систем и достижение скоординированного управления транспортными операциями – это вопросы, требующие особого внимания», – подчеркнул министр.

Отметив, что в современных условиях подход к назначению транспорта должен восприниматься как система глобальной деятельности, Рамин Гулузаде сообщил, что основу транспортной политики Азербайджана составляют институциональные реформы, применение логистической концепции, усовершенствование правовой базы, реконструкция инфраструктуры и внедрение информационных технологий в сфере транспорта.

«Благодаря поддержке президента Ильхама Алиева транспортный сектор страны становится все более значимым в обеспечении экономического роста и устойчивого развития. Являясь важным звеном на маршруте Нового Шелкового пути, Азербайджан придает большое значение региональному и более широкому сотрудничеству. В последние десятилетия Азербайджан является инициатором и активным участником ряда проектов по развитию евроазиатских транспортных сообщений, проходящих через территорию Кавказа. Среди них я хотел бы отметить ввод в эксплуатацию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс и запуск Бакинского международного морского торгового порта», – сказал Рамин Гулузаде.

Министр подчеркнул, что все это происходит в условиях тесного сотрудничества с партнерами из других стран: «Я хотел бы подчеркнуть тесные деловые и партнерские отношения с нашими коллегами из Грузии, Турции и Казахстана, которые принимают участие в этом мероприятии. Но наша сеть сотрудничества гораздо шире, она охватывает другие страны нашего региона. Поэтому возможно обеспечение эффективного сотрудничества».

Рамин Гулузаде отметил, что дружеские и добрососедские отношения между нашими странами, транспортное сотрудничество, построенное на прочной основе, благодаря усилиям и доверию глав наших государств в настоящее время неуклонно развиваются и играют ключевую роль в экономических отношениях.

А заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде выступил на панели под названием «Присоединение к Европе – развитие расширенной трансъевропейской транспортной сети».

Отметив приоритетность транспортного сектора в Азербайджане, замминистра подчеркнул развитие всех сфер транспорта в стране за последние 15 лет: «В стране строятся отвечающие высоким стандартам дороги. Уже есть такая дорога, связывающая Азербайджан с Грузией. Ведутся работы по развитию дорог с Ираном. Такая новая дорога в настоящее время строится в направлении России».

Заместитель министра также коснулся прогресса, достигнутого в Азербайджане в развитии железнодорожного, морского и воздушного транспорта.

Э.Велизаде отметил, что проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс является большим региональным успехом.