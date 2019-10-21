США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США.
Согласно данным Twitter PlaneRadar, который отслеживает полеты военной авиации, речь может идти о маневрах 19 октября. Известно, что сам полет продолжался 12 часов. В маневрах также участвовали военные Украины, Грузии и Румынии.
17:20 мск.#Boeing B-52H 61-0010, позывной #AFKAI12, подлетает к Крыму🇷🇺, имитации бомбардировки. pic.twitter.com/m8lQpBeXqq— PlaneRadar (@ua4wiy_) October 19, 2019