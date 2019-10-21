Икрам Нур, автор haqqin.az 10:24

Вчера, 22 октября, в резиденции российского президента «Бочаров ручей» в течение шести часов проходили переговоры по Сирии между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. Решено было многое. Судите сами: стороны договорились о том, что режим прекращения огня на севере Сирии будет продлен на 150 часов, то есть более чем на 6 суток. За эти 150 часов бойцы сил самообороны сирийских курдов (YPG/SDF) должны уйти на 30 километров вглубь Сирии.

Кроме того, Москва и Анкара организуют совместное патрулирование зоны безопасности на сирийской территории, прилегающей к границе с Турцией. Ну а главное - состоялись договоренности по территориальным разграничениям в северной Сирии. Зона операции «Источник мира», на которую продвинулись турецкие войска и их местные союзники, остается за Анкарой. И именно в эту зону можно будет переселять сирийских беженцев с территории Турции. Вся остальная граница, за исключением города Камышлы, будет патрулироваться совместными патрулями Турции и России на глубину 10 км от границы, далее на глубину до 30 км от границы патрулирование будет осуществляться патрулями сирийской армии и российской военной полиции.

Остальная же территория (на карте обозначенная оранжевым) переходит под контроль совместных патрульных сил сирийской армии и курдских формирований. Что же до южных территорий, простирающихся до границ с Ираком, то они остаются под контролем тех курдских формирований, за которыми продолжат стоять американцы. Вчерашние российско-турецкие договоренности их не касаются. Над ними продолжает оставаться свободная полетная зона международной коалиции, на земле остаются 6 или 7 небольших баз американской армии, а также пункты дислокации частных военных компаний, занимающихся охраной нефтяных месторождений. Которыми, замечу, сейчас управляют курды и несколько небольших фирм из США. Башар Асад, вчера посетивший окрестности Идлиба, уже выразил поддержку российско-турецким соглашениям. Кроме того, он заявил, явно адресуя эти слова Москве, о готовности сирийских пограничников к совместному патрулированию границы с российской военной полицией. Словом, всячески продемонстрировал свою лояльность «старшему партнеру», причем - даже в мелочах. Так, встречавший его генерал Сухель Хасан был облачен в экипировку российского спецназа.

Впрочем, иной реакции от Асада на переговоры в «Бочаровом ручье» ждать и не приходилось. И не только потому, что сейчас для него поддержка Москвы - основное условие выживания. Но и из-за того, что российская дипломатия и аппарат советника президента РФ Юрия Ушакова еще до встречи Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом взвалил на себя огромную задачу - убедить Анкару пойти на диалог с Дамаском. И, соответственно, если не достичь масштабных договоренностей, то хотя бы обозначить сам факт таких переговоров, что крайне важно для планирующихся внешнеполитических комбинаций Москвы. Совершенно спокойно к итогам встречи Путин - Эрдоган отнеслись и в Вашингтоне. Разумеется, если не считать продолжающихся горьких рыданий части американского истеблишмента о «преданных курдах», «слитой Трампом Сирии» и прочих фантазмах. Да и могло ли быть по-иному? Медиа-истерики, настоянные на антитрампизме и туркофобии — это одно, а реал-политик - совсем другое. США сохраняют свое присутствие в Сирии, причем в стратегически значимых районах юга Сирии. Там, где проходит «дорога жизни» Тегеран - Дамаск, там, где пусть истощенные, но все же нефтяные поля, о которых Асаду еще предстоит договариваться с курдами. К тому же, называя вещи своими именами, достигнутое вчера соглашение между Путиным и Эрдоганом означает, что Москва, по сути, «технически» присоединилась к сделке Эрдоган - Пенс. А значит, в руках Вашингтона остались инструменты для создания жесткого подковерного конфликта между Россией и Турцией. Чем, в случае необходимости, в Вашингтоне не преминут воспользоваться. Турция достигла «отличной» договоренности с Россией о создании «свободной от террора зоны безопасности» на севере Сирии, сообщил после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина в Сочи пожелавший остаться анонимным высокопоставленный представитель турецких властей. На первый взгляд - все так и выглядит, более того, может сложится впечатление, что ключи от Сирии теперь только у двух внешних игроков - Москвы и Анкары, у Реджепа Эрдогана и у Владимира Путина. «Ну, допустим, - нехотя согласятся провластные оптимисты, - ключ от служебного входа со двора есть еще у американцев». Все вроде так, но не стоит забывать, что у остальных участников сирийского конфликта остались отмычки, причем практически от всех сирийских «помещений».