Беглого российского чиновника Билалова задержали в США

В США задержан экс-вице-президент Олимпийского комитета России, экс-председатель совета директоров «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов. Как передает РИА Новости со ссылкой на Miami Herald, Билалова задержали иммиграционные службы в его собственном доме в пригороде Майами, где он жил с женой и грудным ребенком.

При этом представитель Интерпола в Вашингтоне не ответила изданию на вопрос, был ли Минюст США уведомлен о статусе Билалова как разыскиваемого лица.