Беглого российского чиновника Билалова задержали в США
В США задержан экс-вице-президент Олимпийского комитета России, экс-председатель совета директоров «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов. Как передает РИА Новости со ссылкой на Miami Herald, Билалова задержали иммиграционные службы в его собственном доме в пригороде Майами, где он жил с женой и грудным ребенком.
При этом представитель Интерпола в Вашингтоне не ответила изданию на вопрос, был ли Минюст США уведомлен о статусе Билалова как разыскиваемого лица.
Как пишет Forbes, контролируемая Ахмедом Билаловым и его братом Магомедом компания «Красная поляна» отвечала за строительство комплекса гостиниц и апартаментов «Горки город» и комплекса для прыжков с трамплина для Олимпиады в Сочи в 2014 году. В феврале 2013 года президент РФ Владимир Путин, побывав на объекте, подверг Ахмеда Билалова жесткой критике за срыв сроков строительства олимпийских объектов. По поручению Путина Билалова отстранили от должностей вице-президента Олимпийского комитета и председателя совета директоров «Курортов Северного Кавказа». Компания брата бизнесмена Магомеда Билалова «Развитие курортов» также была отстранена от строительства одного из крупнейших сочинских объектов — горнолыжного курорта «Горная карусель». Вскоре в отношении братьев Билаловых было возбуждено дело о нецелевом использовании средств. После этого оба покинули Россию и жили в Лондоне.