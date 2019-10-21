Шеф Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Багдад
Министр обороны США Марк Эспер, совершающий турне по Ближнему Востоку, прибыл с визитом в Багдад. Его поездка в Ирак не анонсировалась.
Здесь он встретится с премьер-министром Ирака Аделем Абдул Махди. Ожидается, что главной темой переговоров станет пребывание на иракской территории выводимых из Сирии американских солдат.
Ранее министр заявлял, что около 1 000 военнослужащих армии США будут переведены из Сирии на запад Ирака и примут участие в операциях против группировки "Исламское государство". При этом американская сторона не исключала действий и на сирийской территории.
Однако власти Ирака выступили против этого. В заявлении командования вооруженных сил говорится, что США не получали разрешение на долгосрочную дислокацию войск, и для выводимых из Сирии войск Ирак – не более чем транзитный пункт.
В Ирак Эспер прибыл из Саудовской Аравии. В Эр-Рияде он провел переговоры с королем Салманом и наследным принцем Мухаммадом. В королевстве решение США о выводе войск из Сирии вызвало серьезное беспокойство- несмотря на переброску в Саудовскую Аравию нескольких тысяч американских солдат.
По мнению многих экспертов, решение о выводе войск из Сирии и последовавшее за ним турецкое вторжение стало самым серьезным внешнеполитическим поражением администрации Дональда Трампа. Даже представители военного командования, традиционно не обсуждающие в СМИ распоряжения государственного руководства, на этот раз не стали скрывать критики.