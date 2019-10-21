Шеф Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Багдад

Здесь он встретится с премьер-министром Ирака Аделем Абдул Махди. Ожидается, что главной темой переговоров станет пребывание на иракской территории выводимых из Сирии американских солдат.

Министр обороны США Марк Эспер, совершающий турне по Ближнему Востоку, прибыл с визитом в Багдад. Его поездка в Ирак не анонсировалась.

Ранее министр заявлял, что около 1 000 военнослужащих армии США будут переведены из Сирии на запад Ирака и примут участие в операциях против группировки "Исламское государство". При этом американская сторона не исключала действий и на сирийской территории.

Однако власти Ирака выступили против этого. В заявлении командования вооруженных сил говорится, что США не получали разрешение на долгосрочную дислокацию войск, и для выводимых из Сирии войск Ирак – не более чем транзитный пункт.

В Ирак Эспер прибыл из Саудовской Аравии. В Эр-Рияде он провел переговоры с королем Салманом и наследным принцем Мухаммадом. В королевстве решение США о выводе войск из Сирии вызвало серьезное беспокойство- несмотря на переброску в Саудовскую Аравию нескольких тысяч американских солдат.

По мнению многих экспертов, решение о выводе войск из Сирии и последовавшее за ним турецкое вторжение стало самым серьезным внешнеполитическим поражением администрации Дональда Трампа. Даже представители военного командования, традиционно не обсуждающие в СМИ распоряжения государственного руководства, на этот раз не стали скрывать критики.