США уведомили Турцию о выводе террористов

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил по телефону главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу вывод отрядов террористов YPG из зоны операции "Источник мира" в Сирии, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве в среду.

"Наш министр провел телефонную беседу с госсекретарем США Майком Помпео. Помпео подтвердил, что военные власти США письменно уведомили наши военные власти о выводе террористов YPG из зоны операции "Источник мира", - сообщил собеседник агентства.