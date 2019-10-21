Али Асадов уволил двух помощников обновлено

В Кабинете министров Азербайджана произведены новые назначения.

Как сообщает Report, соответствующим приказом премьер-министра Али Асадова Алескер Алескеров был назначен помощником премьер-министра, Хикмет Халилов назначен руководителем управления делами Кабинета министров.

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Новоназначенный премьер-министр Азербайджана Али Асадов начал кадровые перестановки в Кабинете министров, сообщает Report.

По полученным агентством сведениям, соответствующим приказом А.Асадова от занимаемых должностей были освобождены руководитель Управления делами Кабмина Адиль Ахмедов, помощники премьер-министра Тофиг Сарыджалински и Натиг Азизов.

На эти должности еще не сделано назначений.

Напомним, что Али Асадов был назначен премьер-министром Азербайджана распоряжением президента Ильхама Алиева от 8 октября.

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