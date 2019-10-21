Песков: Курды могут попасть "под каток турецкой армии"

"США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками", - сказал Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.

По словам представителя Кремля, абсолютно очевидно, что если курдские формирования с вооружениями не отойдут, "то тогда придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции". "И фактически оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии", - подчеркнул Песков.

Джеймс Джеффри выразил мнение, что в договоренностях, достигнутых Россией и Турцией по Сирии в Сочи, много "дыр". По его мнению, Россия взяла на себя "размытые" обязательства. "Есть ли у нее эффективные методы, добиться ухода курдских формирований из этих районов, я не знаю. Мы сделали так, что "Силы народной самообороны" ушли", - заявил спецпредставитель США по Сирии.

Россия и Турция накануне достигли соглашений о предоставлении с 12:00 23 октября курдским формированиям 150 часов для вывода бойцов за пределы 30-километровой зоны на границе с Турцией.