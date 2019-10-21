Пашинян уволил главу охраны за отказ давать показания против Кочаряна

По данным источника газеты во власти, Айрапетов был уволен со службы в связи с открытием дела по убийству Погоса Погосяна в кафе "Арагаст" в 2001 году. Источник утверждает, что Айрапетову предложили дать показания по этому делу, "вспомнить" и сказать, что Роберт Кочарян дал указание избить Погосяна. Однако Айрапетов отказался, заявив, что не может дать такого показания, так как оно не соответствует действительности. В ответ ему напомнили, что новые власти хорошо отнеслись к нему, повысили в должности и дали звание генерала.

Айрапетов все равно отказался давать подобные показания, попросив не вмешивать его в политические дрязги. После того как выяснилось, что компромата на него нет, без предупреждения подписали указ об освобождении с должности.