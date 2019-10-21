Вагит Алекперов не договорился с саудитами

Российская нефтекомпания "ЛУКОЙЛ" находится в процессе выхода из совместного с Saudi Aramco геологоразведочного проекта в Саудовской Аравии, сказал журналистам глава "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, сообщает Интерфакс.

"С Saudi Aramco у нас традиционно дружеские отношения. У нас там был крупный геологоразведочный проект, открыли там месторождение. К сожалению, это сложно построенное месторождение, сверхглубокие пласты. Saudi Aramco, правительство Саудовской Аравии не смогли создать те условия, чтобы это было экономически целесообразно разрабатывать, - сказал Алекперов, добавив: - Мы сейчас ведем процесс передачи проекта королевству. Надеюсь, до конца года он завершится".

"ЛУКОЙЛ" владеет 80% в совместном предприятии с Saudi Aramco - LUKOIL Saudi Arabia Energy Ltd. (Luksar). В 2009 году российская компания сообщала, что открыла два месторождения в Саудовской Аравии - "Тухман" и "Мушаиб" - с запасами в 70 млн тонн конденсата и 300-400 млрд кубометров газа. Компания ожидала начала добычи углеводородов на проекте в Саудовской Аравии в 2015 году. Однако стороны не смогли договориться о цене на газ, и в 2017 году "ЛУКОЙЛ" заявил, что выходит из проекта.