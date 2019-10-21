Президент Академии наук подал в отставку

Новый президент Национальной академии наук Азербайджана будет избран в среду, 23 октября, сообщает Report со ссылкой на НАНА.

Согласно информации, произойдет это во второй половине дня на общем собрании НАНА.

Нынешнему президенту Национальной академии наук академику Акифу Ализаде 85 лет. Отмечается, что он уже написал заявление об уходе.

Ализаде впервые был избран президентом НАНА в 2013 году. В июне 2018 года он был переизбран.

Президент Академии наук республики избирается действительными членами НАНА сроком на пять лет.