Чавушоглу: Турция не позволит создать квазигосударство на севере Сирии

«Операция «Источник мира» стала поворотным моментом для будущего Сирии. Террористы будут отведены на 30 километров к югу от сирийско-турецкой границы. Это относится и к городу Камышлы», - сообщил глава турецкой дипломатии, комментируя вчерашние договоренности с Россией по Сирии.

Договоренности с США и Россией по северо-востоку Сирии – крупная дипломатическая победа Анкары. Москва и Вашингтон признали легитимность операции «Источник мира», сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на «круглом столе» редакторов в агентстве «Анадолу».

«Операция «Источник мира» доказала, что если вы сильны «на земле», то и весомы за столом переговоров. Антитеррористическая операция в сирийских районах к востоку от реки Евфрат изменила баланс сил в регионе. Все стороны признали обоснованность обеспокоенности Анкары в связи с угрозами нацбезопасности», - отметил турецкий министр, подчеркнув, что Турция разрушила планы террористов по созданию государственного образования на севере Сирии.

Турецкий министр обратил внимание на тот факт, что на севере Сирии живут в основном этнические арабы, и именно они должны управлять этими землями. Курды также могут войти в состав местных администраций, отметил Чавушоглу.

Глава дипломатии отметил также, что Турция не ведет прямых переговоров с режимом Башара Асада.