Турция полностью получила С-400 и захотела еще

Турция получила все элементы российских комплексов С-400 и обсуждает с Россией дополнительные поставки. Такое заявление сделал глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, передает Интерфакс.

Сообщается, что Анкара получила все элементы, включая ракеты, раньше запланированных сроков. «Успешно справились с логистикой, поставкой — у нас было осуществлено 72 рейса авиационным транспортом», - сказал Михеев.

При этом он добавил, что Россия и Турция обсуждают дополнительные поставки. «Мы уже обсуждаем опцион, финансовую модель, сроки поставок», - уточнил глава Рособоронэкспорта.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства было заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину суммы покроет российский кредит. Поставки ЗРС в Турцию начались в июле 2019-го. Из-за опасения утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре истребителей. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.