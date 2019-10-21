На азербайджано-армянской границе открыли новый воинский комплекс фото
На служебной территории отдельной пограничной дивизии "Газах" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана сдан в пользование новый комплекс воинской части. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе ГПС.
Согласно информации, в церемонии открытия нового комплекса приняли участие глава ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев и глава Исполнительной власти Агстафы.
Э.Гулиев отметил успешную реализацию стратегии по охране госграницы, возложенную на ведомство со стороны руководства страны. Переход под контроль ГПС части госграницы с Арменией, пролегающей по территории Газахского и Агстафинского районов, является важным шагом по обеспечению целостности госграницы, заявил Э.Гулиев.
«Защита госграницы с Арменией является важным шагом для обеспечения целостности границы. Ведутся масштабные строительно-монтажные работы по созданию пограничной инфраструктуры, а также по улучшению пограничных позиций, несмотря на регулярные провокации врага. Азербайджанские пограничники всегда готовы внести вклад в освобождение наших оккупированных земель», - отметил глава ГПС.
В ходе мероприятия была награждена группа пограничников, отличившихся на службе. Затем был был проведен осмотр нового комплекса воинской части, который оснащен всем необходимым оборудованием, отвечающим современным требованиям.