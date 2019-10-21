Россия поставит оружие в Африку на 4 миллиарда

Россия поставит в Африку оружие на четыре миллиарда долларов в 2019 году. Такое заявление сделал глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, передает РИА Новости.

«В этом году у нас запланирована отгрузка в африканские страны где-то на четыре миллиарда долларов», — приводит его слова агентство. Среди получателей называются Мозамбик, Руанда, Ангола, Уганда и еще 16 стран. По словам Михеева, речь идет о технике ВВС и ПВО, стрелковом оружии, противотанковых ракетных комплексах и бронетанковой технике.