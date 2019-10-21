ООО «Газахский цементный завод» завершило крупный проект

ООО «Газахский цементный завод» успешно завершило крупный проект, связанный с бетоном. Концепция президента Азербайджана Ильхама Алиева по социально-экономическому развитию регионов, успешно реализуется благодаря быстрому наращиванию экономических ресурсов страны в рамках государственных программ. Президент уделяет особое внимание развитию промышленного сектора, в столице и в регионах строятся крупные промышленные объекты, а также осуществляются проекты транспортной инфраструктуры.

Поскольку Газахский цементный завод достиг успеха в производстве и продаже цемента, начиная с начала 2019 года он также начал внедрять инновационные технологии в бетонной промышленности и стал активным участником крупных строительных проектов, реализуемых в республике. Одним из нововведений в области бетона был первый запуск в Азербайджане Мобильной лаборатории и запуск Бетоных лего блоков.

Одним из главных проектов в “Аккорд Бетон» в 2019 году было предоставление бетона прозводства этой компании ЗАО «Азербайджанские железные дороги», проект автодорожного тоннеля в Пиршаги, который был построен турецкой строительной компанией «Илк Иншаат». Проект предусматривает строительство тоннеля под железнодорожной линией. В соответствии с проектом, нижнее бетонное покрытие должно было быть выполнено как можно скорее и без перерыва. Заливка с 18 октября 2019 года бетона была успешно завершена 21 октября, и впервые в Азербайджане компания "Аккорд Бетон" уложила 8 000 куб.м бетона для тоннельного пола за три дня. Доставка бетона на строительную площадку осуществлялась с помощью специальных бетоносмесителей и бетонных машин, принадлежащих "Аккорд Бетон".

22-25 октября 2019 года ООО «Газахский цементный завод» принимает участие в строительной выставке Bakubuild 2019 в Баку Экспо Центре, чтобы проинформировать строительные компании и СМИ о своих достижениях в сфере строительного производства. В этой выставке, которая является одним из важнейших событий в области строительства, наряду с ведущими строительными компаниями, действующими в республике, примут участие около 200 компаний из Европы, Азии и СНГ.

ООО «Газахский цементный завод» является активным участником выставки и представляет достижения за 2019 года, планы на будущее и свою продукцию посетителям и представителям СМИ в дни выставки. Стенд завода вызвал большой интерес с первых дней выставки у различных государственных учреждений, строительных компаний и СМИ, а также установил деловые отношения с новыми партнерами.